Олимпийский чемпион захотел войны между российскими и норвежскими лыжницами

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился мнением о соперничестве российских и норвежских спортсменов. Его слова приводит Dagbladet.

«Я хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией», — заявил Нортуг. Он отметил, что желает увидеть настоящую драму в преддверии Олимпийских игр.

Лыжник также рассказал об отношении к россиянке Веронике Степановой. По словам Нортуга, то, что спортсменка не боится открыто высказывать мнение, греет его душу. Ранее Степанова раскритиковала предложение норвежских журналистов изменить трассу на «Тур де Ски». Лыжница отметила, что не будет отказываться от своей позиции, хотя понимает, что отношение к ней в Норвегии может измениться.

5 декабря российские лыжницы впервые за 17 лет выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Золото команде принесла 20-летняя Степанова, которая вырвалась вперед на финальном отрезке.