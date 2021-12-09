Назван эффект от частичной блокировки браузера Tor

Даже неполная блокировка браузера Tor имеет плюсы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» озвучил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов. При этом он отметил, что полный запрет на использование Tor в России реализовать достаточно сложно.

Рахметов назвал блокировку правильным решением, так как ее цель — ограничить доступ к неправомерному контенту. «Его эффективность можно будет оценить только на более продолжительном отрезке времени. В любом случае, даже частичная блокировка уже даст эффект. Как минимум, она станет преградой к поиску запрещенного контента», — выразил уверенность специалист.

Он добавил, что блокировка технологии, которая изначально была разработана для анонимизации, — достаточно трудоемкий процесс. По мнению Рахметова, средства блокировки и технологии ее обхода будут развиваться одновременно друг с другом, как это происходило с мессенджером Telegram. «Более того, сейчас я попробовал запустить браузер Tor со стандартными настройками — блокировки со стороны моего провайдера нет. Это свидетельствует об отсутствии тотальных ограничений», — сказал глава Security Vision.

Говоря о том, удалось ли другим странам добиться успеха при блокировке браузера, Рахметов уточнил, что даже пользователи из Китая, в котором используется система «Золотой щит», находят способы использовать Tor.

«Думаю, в России не стоит задача тотального ограничения граждан. Скорее, речь идет об ограждении россиян от нежелательного контента, поэтому даже неполная блокировка даст положительный эффект для общества», — заключил Рахметов.

Ранее возможность заблокировать в России Tor jwtybk руководитель глобальной штаб-квартиры компании Group-IB в Сингапуре Сергей Никитин. По его словам, это поребует наличия серьезных технологий у провайдеров интернет-услуг. Пока же, по его мнению, государство пытается усложнить способы обхода блокировок, чтобы у 95 процентов пользователей работа с браузером Tor вызывала значительные проблемы.

О том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России, стало известно 8 декабря. Страница была внесена в реестр запрещенной в стране информации.