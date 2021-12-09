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Защита бывшего схиигумена Сергия направила апелляционную жалобу

Адвокаты экс-схииугумена Сергия подали жалобу на его приговор

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Защита бывшего схиигумена Сергия направила апелляционную жалобу на решение суда, приговорившего бывшего священника к 3,5 года лишения свободы. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает «Интерфакс».

Жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда, дата ее рассмотрения пока неизвестна. Свою вину в инкриминированных преступлениях опальный отец Сергий так и не признал.

В ноябре Измайловский суд Москвы вынес приговор в отношении подсудимого, признав его виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

В декабре прошлого года стало известно о задержании бывшего схимонаха. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время операции оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

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Елизавета Новикова
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