Защита бывшего схиигумена Сергия направила апелляционную жалобу на решение суда, приговорившего бывшего священника к 3,5 года лишения свободы. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает «Интерфакс».

Жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда, дата ее рассмотрения пока неизвестна. Свою вину в инкриминированных преступлениях опальный отец Сергий так и не признал.

В ноябре Измайловский суд Москвы вынес приговор в отношении подсудимого, признав его виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

В декабре прошлого года стало известно о задержании бывшего схимонаха. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время операции оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».