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Украинскую биатлонистку отказались пускать на стадион во время Кубка мира

Украинскую биатлонистку Абрамову не пустили на стадион в Австрии без результата ПЦР-теста

Фото: @abramova_olga1

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова рассказала в Instagram, что ее отказались пускать на тренировку перед стартом спринтерской гонки во время Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Ребята, все нормально, стартую точно, но без просмотра трассы и стрельбы», — написала спортсменка в сторис. Абрамова объяснила, что из-за задержки результатов ПЦР-теста на два дня ей не выдают аккредитацию и не пускают ее на стадион.

Новые ковидные ограничения, введенные в Австрии из-за распространения штамма омикрон, изменили привычную работу спортсменов. Биатлонисты, не привитые европейскими вакцинами и не имеющие справки о перенесенном заболевании, должны каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. Попасть на стадион спортсмены могут только при наличии аккредитации и отрицательного теста.

Ранее на стадион в Хохфильцене не пускали российских биатлонистов. Эдуард Латыпов и Василий Томшин не могли попасть на тренировку из-за забытых телефонов с результатами ПЦР-тестов. Спортсменов пустили только после того, как они предъявили отрицательные тесты на чужом устройстве.

Дарья Коршунова
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