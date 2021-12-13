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Россияне с положительными ПЦР-тестами смогут получить сертификат переболевшего

Голикова: сертификат переболевшего COVID-19 будут выдавать по результату теста на антитела
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами на коронавирус после 1 января 2021 года смогут сдать анализы на антитела для получения сертификата переболевшего СOVID-19. Об этом в понедельник, 13 декабря, пишет РИА Новости.

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Вице-премьер уточнила, что гражданам, по которым в существующих базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года, и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, а без ПЦР-теста, но с антителами, — на полгода.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет», — уточнила Голикова.

Она сообщила также, что россияне с медотводом от вакцинации по законопроекту о введении QR-кодов будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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Евгения Куликова
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