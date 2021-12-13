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Нурмагомедов рассказал о возможном переходе бойца UFC в свой промоушен

Глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов: возможно, подпишем контракт с Кевином Ли из UFC

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сообщил о планах своего промоушена Eagle FC подписать контракт с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Sport24.

33-летний Нурмагомедов рассказал о возможном переходе американца Кевина Ли. Также ростер Eagle FC может пополнить экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ренан Барао. При этом Нурмагомедов исключил появление в организации своего соратника Ислама Махачева.

7 декабря стало известно, что к Eagle FC присоединился Рашад Эванс — экс-чемпион UFC. Американец возобновит карьеру ради участия в турнирах промоушена Нурмагомедова.

После окончания карьеры Нурмагомедов купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. В конце ноября он заявил, что Eagle FC организует ивент в США с участием звездных бойцов.

Николай Костюков
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