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Спорт

Нурмагомедов прокомментировал ДТП с участием брата

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов о ДТП с участием брата Усмана: я тут не вмешивался

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ДТП с участием брата Усмана. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его YouTube-канале.

«В этом разбирался Следственный комитет, я тут не вмешивался, никому не звонил и никого не просил», — заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боец поделился, что разговор брата со «следственным комитетом Хабиба Нурмагомедова» был сложным, и в итоге были приняты жесткие и правильные меры.

11 ноября Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Боец в этом момент находился на пассажирском сиденье. Машина осталась в Дагестане, а мужчины отправились в Москву. Их задержали, а позднее возбудили уголовное дело. Нурмагомедов получил статус свидетеля.

Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC. Он трижды защитил пояс, оказавшись сильнее Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Дарья Коршунова
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