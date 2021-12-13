Власти отреагировали на взрыв в гимназии при подмосковном монастыре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отреагировал на ЧП в гимназии при подмосковном монастыре в Серпухове. По его словам, жизням детей, пострадавших при взрыве, ничего не угрожает. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Серпуховском женском монастыре пострадали семь человек, одного человека госпитализировали.

О взрыве в гимназии при монастыре стало известно 13 декабря. По данным МВД России, нападавший — 18-летний выпускник этого учреждения. От полученных травм он скончался.