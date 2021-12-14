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Спорт

Одним жестом развязавший международный скандал тренер покинет сборную России

Бузато покинет пост тренера женской сборной России по волейболу, команду примет Лаварини
Серджио Бузато

Серджио Бузато. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Итальянец Серджио Бузато покинет пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, вместо Бузато национальную команду возглавит другой итальянец — Стефано Лаварини. Последний тренировал сборную Южной Кореи, занявшую четвертое место на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Серджио Бузато принял сборную России в ноябре 2019 года. Под его руководством россиянки проиграли бразильянкам в четвертьфинале Игр в Токио. На чемпионате Европы-2021 сборная России также осталась без медалей.

В августе 2019 года на отборочном турнире на Олимпиаду Бузато, входивший в тренерский штаб сборной, после победы над командой Южной Кореи изобразил узкие глаза, что развязало международный скандал. В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). Бузато был дисквалифицирован на три матча. Он извинился перед соперником.

Анастасия Борисова
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