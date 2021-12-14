Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бывший российский министр попал в реанимацию из-за коронавируса

Экс-министр по развитию Дальнего Востока Галушка попал в реанимацию с COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики и заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка попал в реанимацию с COVID-19. Об этом во вторник, 14 декабря, пишет Mash в своем Telegram-канале.

Уточняется, что российский политик госпитализирован из-за коронавируса в реанимационное отделение 52-й городской больницы Москвы. По данным Mash, у него самая тяжелая стадия пневмонии и на 75 процентов поражены легкие.

Пятый канал, в свою очередь, пишет, что 46-летний чиновник сам приехал в медучреждение, почувствовав недомогание.

Весной 2020 года депутат Московской областной думы, заместитель председателя фракции «Единая Россия» Иван Жуков умер после того, как заразился коронавирусом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Ссылки по теме
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей
Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400
В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы
Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами
Россиянам рассказали о тесте для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма
Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении
Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном
В ЕСПЧ обязали Россию бороться с насилием в семьях
Собянин объявил о продлении QR-кодов для переболевших COVID-19 москвичей
Илья Резник назвал любимые новогодние песни
Microsoft поднимет цены на свои продукты
У Григория Лепса случился гипертонический криз
Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter