Роскомнадзор назвал условие для блокировки The Insider

Роскомнадзор (РКН) назвал условие для блокировки издания The Insider (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Как сообщает РИА Новости, регулятор ограничит доступ к изданию после вступления в силу решения суда.

Речь идет о судебном решении из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента. Детали блокировки сайта издания и вердикте суда не приводятся.

14 декабря Таганский районный суд Москвы признал The Insider виновным в нарушении порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента. Издание оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента.

О том, что Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider из-за отсутствия указания статуса иноагента, стало известно в ноябре. Тогда сообщалось, что суд принял заявление ведомства.

The Insider и пять его журналистов в России были включены Минюстом в список иноагентов в июле. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попало юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.