В США назвали столицу Украины по-русски

Супруга бывшего президента Украины Виктора Ющенко Екатерина обиделась на некорректный, по ее мнению, перевод на английский названия украинской столицы — телеканал CNN перевел слово «Киев» с русского языка. Возмущениями Ющенко поделилась в Twitter.

«CNN, позвольте! Правильно Кыийв, а не Киев (it’s Kyiv not Kiev). Имейте уважение не называть нашу столицу по-русски, хотя бы в ситуации, когда сообщают о возможном российском вторжении [на Украину]», — написала жена Ющенко, отметив в публикации американское СМИ. В комментариях развернулась большая дискуссия о правильности написания — пост украинки собрал 435 ретвитов.

В 2018 году министерство иностранных дел Украины запустило масштабную политическую кампанию и медиакомпанию по изменению правописания названия Киева на английском языке. Украинцы требовали от англоязычных стран указывать Kyiv вместо Kiev, так первое слово — перевод с украинского языка, а второе — с русского.

Инициативу поддержали многие американские СМИ, в том числе и CNN, а в 2019 году совет по географическим названиям Соединенных Штатов официально закрепил новую норму правописания. Украинцам даже удалось поменять название столицы в «Википедии». Однако привычку писать русскую версию перевода у англоязычных авторов не удалось изжить до конца.

Ранее в Верховной Раде украинским депутатам напомнили список рекомендуемых книг для домашнего чтения. В нем есть, например, «Империя должна умереть» бывшего сотрудника телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря и «История Европы» британского историка-полонофила Нормана Дейвиса.