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Омбудсмен рассказала о семьях избивших до смерти пенсионера российских школьниц

Омбудсмен Трегубенко: убившие пенсионера под Хабаровском девочки росли в хороших семьях

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Школьницы, которые насмерть избили пенсионера в поселке Октябрьском Ванинского района Хабаровского края, росли в нормальных семьях. Об этом стало известно детскому омбудсмену региона Виктории Трегубенко, передает РИА Новости.

«Если говорить о благополучии, все относительно — крыша есть над головой, вода течет из крана, отопление есть. Не буду пока делать оценок... Что сейчас могут сказать, родители, конечно, они в шоке, все теперь делится на до и после», — рассказала Трегубенко.

Она добавила, что также посетила школы, где учились девочки. С ними работал психолог, многие отзывались о российских школьницах как об обычных детях, рассказала омбудсмен.

Трегубенко считает, что важно работать не с последствиями, а с первопричинами изменений в ребенке. По ее словам, многим детям, их родителям и педагогическому составу нужно психологическое сопровождение.

«Затягивание в соцсети, общение большое в сети, меньшее общение в реальности. Дети начинают замыкаться в себе. Этого ни в коем случае нельзя допускать», — заявила омбудсмен.

В региональной прокуратуре сообщили, что российские школьницы не состояли на спецучете.

О задержании двух девушек в поселке Октябрьском стало известно в воскресенье, 12 декабря. Их подозревали в убийстве 60-летнего соседа и краже у него десяти тысяч рублей. Школьницы избили россиянина, разнесли помещение, сломав в нем почти все вещи, а затем положили на пенсионера дверь и начали по ней прыгать. Прибывшим сотрудникам полиции школьницы угрожали убийством — обещали пустить газ и убить их и соседей

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Анастасия Шейкина
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