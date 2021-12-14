Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Meta обвинила пользователей в распространении дезинформации

Вице-президент Meta Босуорт: дезинформацию распространяют пользователи, а не соцсеть

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Ответственность за распространение фейковой информации в интернете несут отдельные пользователи, а не социальные сети. Об этом в интервью порталу Axios заявил вице-президент по дополненной и виртуальной реальности Meta (бывшая Facebook) Эндрю Босуорт (Andrew Bosworth), сообщает CNN.

Материалы по теме:
«Метастазы на теле демократии» Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
«Метастазы на теле демократии»Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
21 ноября
«Ставят свои правила выше закона» Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
«Ставят свои правила выше закона»Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
17 августа

По его мнению, платформа не должна подавлять взгляды людей, которые хотят выразить себя, делясь своими убеждениями. Босуорт убежден, что в условиях демократии, когда можно свободно высказывать свое мнение, люди сами выбирают, какой информации отдать предпочтение, а какой — не стоит доверять.

«Отдельные пользователи — это те, кто выбирает, верить или не верить чему-либо. Это те, кто выбирает — делиться данной или не делиться информацией», — заявил вице-президент компании.

27 октября официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила социальную сеть Facebook в распространении фейков о вакцинах против коронавируса, которые превалируют над правдивыми данными о препаратах. Комментируя информацию СМИ о том, что платформа продолжает лидировать среди других соцсетей в вопросе распространения дезинформации о COVID-19 и вакцинах, она заявила, что эти данные не удивляют Белый дом.

Ранее социальная сеть Facebook сообщила, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. Решение представитель соцсети объяснил текущими расследованиями о природе COVID-19 и консультациями с экспертами в области общественного здоровья. В прошлом соцсеть блокировала подобные публикации, считая их фейковыми.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Депутату Рашкину запретили выходить из дома по ночам и охотиться
Гражданам США порекомендовали отказаться от поездок в Россию из-за COVID-19
Анализ российской внешней политики доверят искусственному интеллекту
США и Финляндия обеспокоились действиями России
Глава «Нафтогаза» оценил запасы газа на Украине
Калифорния оказалась под угрозой дефицита бекона из-за любви к животным
Россиян возмутила инсталляция с голубиным пометом
Российские специалисты прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом
В Пентагоне прокомментировали отказ продавать Украине зенитные ракеты
Ресторанам и барам в Норвегии запретили продавать алкоголь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter