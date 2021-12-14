Meta обвинила пользователей в распространении дезинформации

Ответственность за распространение фейковой информации в интернете несут отдельные пользователи, а не социальные сети. Об этом в интервью порталу Axios заявил вице-президент по дополненной и виртуальной реальности Meta (бывшая Facebook) Эндрю Босуорт (Andrew Bosworth), сообщает CNN.

По его мнению, платформа не должна подавлять взгляды людей, которые хотят выразить себя, делясь своими убеждениями. Босуорт убежден, что в условиях демократии, когда можно свободно высказывать свое мнение, люди сами выбирают, какой информации отдать предпочтение, а какой — не стоит доверять.

«Отдельные пользователи — это те, кто выбирает, верить или не верить чему-либо. Это те, кто выбирает — делиться данной или не делиться информацией», — заявил вице-президент компании.

27 октября официальный представитель Белого дома Джен Псаки обвинила социальную сеть Facebook в распространении фейков о вакцинах против коронавируса, которые превалируют над правдивыми данными о препаратах. Комментируя информацию СМИ о том, что платформа продолжает лидировать среди других соцсетей в вопросе распространения дезинформации о COVID-19 и вакцинах, она заявила, что эти данные не удивляют Белый дом.

Ранее социальная сеть Facebook сообщила, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. Решение представитель соцсети объяснил текущими расследованиями о природе COVID-19 и консультациями с экспертами в области общественного здоровья. В прошлом соцсеть блокировала подобные публикации, считая их фейковыми.