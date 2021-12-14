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Спорт

Жирков назвал условие завершения карьеры

Жирков заявил, что завершит карьеру, если зимой не получит предложений от клубов
Юрий Жирков

Юрий Жирков. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков поделился планами на дальнейшую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок назвал условие, при котором уйдет из футбола. По его словам, зимой он будет ждать предложений от клубов. Если этого не произойдет, он готов завершить выступления. «Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. Пока предложений не было», — заявил Жирков.

В конце августа Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске. Позже в национальной команде объяснили, что это связано с ковидными ограничениями.

Контракт пятикратного чемпиона России Жиркова с «Зенитом» истек 1 июля. С того момента 38-летний футболист находится в статусе свободного агента. На счету хавбека два гола в 104 матчах в составе сборной России.

Алексей Гусев
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