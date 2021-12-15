В Moderna допустили одновременное заражение «омикроном» и «дельтой»

Главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон допустил возможность одновременного заражения двумя штаммами коронавируса — «омикроном» и «дельтой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление медика в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании.

По его словам, пациенты со сниженным иммунитетом больше всего рискуют заразиться двумя штаммами.

«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения», — отметил Бертон.

По словам Бертона, первичные данные об омикроне свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с «дельтой» числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.

Ранее Гинцбург указал, что решение о возможной адаптации российской вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса должно появиться через две недели. «Будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», — сказал он.