Россиянам рассказали о парадоксах омикрон-штамма коронавируса

Независимый аналитик Александр Драган на примере того, что происходит в ЮАР, рассказал россиянам о парадоксах омикрон-штамма коронавируса и объяснил, почему низкая смертность от него не говорит о том, что вирус стал «мягче и добрее». Соответствующую информацию эксперт опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 15 декабря.

Он отметил, что никакого плато в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики пока нет. «Есть лимиты тестирования. Заболеваемость продолжает расти — только теперь она происходит в слепой зоне: среди тех, кого не тестируют. Сколько реально заболевает — неизвестно», — пишет Драган.

Доля госпитализаций от выявленных случаев упала почти в шесть раз за несколько недель, но то же самое происходило во все предыдущие волны по мере резкого роста заболеваемости, отмечает аналитик.

Снизилась также летальность и число пациентов в крайне тяжелом состоянии. По мнению Драгана, этому есть несколько возможных объяснений: хорошая защита против тяжелого течения и смерти после перенесенной ранее инфекции, возрастная группа пациентов до 40 и искажения в статистике.

При этом, уточняет специалист, число пациентов в реанимациях и на ИВЛ последние недели быстро растет. Начинает смещаться также возрастная структура госпитализаций: теперь в больницы попадает все больше пожилых людей, а госпитализации среди детей и молодых людей, наоборот, снижаются. «Это, вероятно, может повлечь за собой и скорый рост крайне тяжелых пациентов... Это будет говорить либо о том, что в ЮАР оценки иммунного населения в 80-90 процентов далеки от истины, либо о том, что с омикроном значительно упала не только защита против заражения и болезни, но и против тяжелого течения и смерти», — полагает Драган.

В России уже зафиксированы случаи заражения омикроном, но их не очень много. По оценкам экспертов, один инфицированный омикроном может заразить трех и более человек, в то время как дельта — 0,8. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма.

15 декабря главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков​ высказал предположение о том, что омикрон мог быть создан искусственно.