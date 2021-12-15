«Роснано» потребовала от банков признать недействительными кредитные договоры

Госкомпания «Роснано» направила трем банкам — Совкомбанку, Промсвязьбанку и «Ак Барс» — досудебные претензии с требованием признать недействительными заключенных с ними кредитных договоров под госгарантии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Как следует из отчетности компании, по состоянию на 30 июня госкомпания была должна 38 миллиардов рублей по кредитам Совкомбанку, 16 миллиардов рублей — Промсвязьбанку, 0,85 миллиарда рублей — банку «Ак Барс». Общая сумма задолженности составляет почти 55 миллиардов рублей. В «Роснано» считают, что «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

В госкомпании ссылаются на положения Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга». «Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям "Роснано"», — говорится в тексте претензии.

Госкомпания подчеркивает, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, но финансирование для «Роснано» всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов». Там утверждают, что без госгарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, однако банк «посчитал возможной выдачу кредита, осознавая высокую вероятность покрытия долга именно за счет государственных гарантий, невзирая на нарушение интересов заемщиков и гаранта в будущем». Вместе с тем, указано в претензии, ставки по кредитам «Роснано» всегда были существенно выше доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных бумаг, в которые банки могут инвестировать с низкими рисками.

«Для банка было очевидно, что он сможет извлечь для себя преимущества, а также то, что предоставление кредита АО «Роснано» не соответствует его долгосрочным интересам, но вместе с тем все риски банка покрываются государственной гарантией», — указывает госкомпания. В «Роснано» пришли к выводу, что банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счет заемщика без несения каких-либо рисков», поскольку в любом случае деньги будут возвращены государством.

Источники издания, близкие к банкам-кредиторам, подтвердили наличие подобных претензий. Один из них называет требования нелогичными, так как компания продолжает исполнять свои обязательства. Другой назвал документ «формальным»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

В ноябре «Роснано» сообщила, что в 2021 году накопила непропорциональный долг и рассматривает возможность его реструктуризации. В этом заявлении рынок увидел угрозу дефолта, 19 ноября Центробанк приказал Московской бирже прекратить торги ценными бумагами компании. В декабре «Роснано» избежала дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 миллиарда рублей.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперты ведущих банков России рассказали, что кризис «Роснано» может подорвать доверие инвесторов не только к госкорпорациям, но и к госдолгу и российскому бизнесу в целом. По мнению председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, возглавшего совет директоров «Роснано» в 2015-2021 годах, финансовые проблемы компании возникли из-за использования модели финансирования, в рамках которой венчурные инвестиции финансировались за счет дорогих кредитов.