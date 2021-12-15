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Раскрыта роль России в примирении Армении и Турции

Политолог Хасан Унал: Москва помогла усадить Ереван за стол переговоров с Анкарой

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал раскрыл роль, которую сыграла Россия в примирении Армении и Турции. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Россия помогла усадить Армению за стол переговоров. По словам политолога, Москва также убедила Ереван проявлять благоразумие и осторожность в его взаимоотношениях с Анкарой.

«Мне кажется, что мы находимся на заре новой эры в отношениях между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — заявил Унал. Он добавил, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном, Арменией, Грузией, а также между Турцией, Россией и Ираном, вероятно, также начнут развиваться.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Он также рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений.

В конце ноября официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что Ереван обращался к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации двусторонних отношений с Анкарой. По ее словам, начало нормализации будет способствовать «общему оздоровлению ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально».

Камнем преткновения в отношениях Армении и Турции является непризнание Анкарой геноцида армян — систематическое уничтожение этого народа на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. В Турции утверждают, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

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Валентина Шварцман
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