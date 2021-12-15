Президент клуба РПЛ оценил возможность приглашения Жиркова и Кокорина

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность приглашения в команду защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина. Его слова приводит «РБ Спорт».

Иванов рассказал, что подписания Жиркова точно не состоится, поскольку в команде есть Лео Гогличидзе, занимающий позицию левого защитника. По словам президента «Урала», приглашение Кокорина напрямую зависит от финансов. «Вряд ли потянем его трансфер. Если Саша сам захочет на наши деньги прийти, будем рады его видеть. Но думаю, что это вряд ли возможно», — заявил Иванов.

Специалист сообщил, что селекционеры работают постоянно и ищут варианты для усиления клуба, выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом Иванов отметил, что не намерен рассказывать о возможных трансферах. «Как только заговоришь про какого-то футболиста, он сразу становится дороже в цене. Как будет ясность, журналисты все сразу узнают», — поделился он.

Ранее сообщалось, что итальянская «Фиорентина» намерена отдать Кокорина в аренду. Если клубу это не удастся, то они готовы досрочно разорвать с россиянином контракт, действующий до 2024 года. Отмечается, что «Фиорентина» уже ищет подходящие команды для Кокорина, чтобы уже в январе избавиться от игрока.

Контракт пятикратного чемпиона России Жиркова с «Зенитом» истек 1 июля 2021 года. С того момента 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.