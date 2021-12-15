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Воронежский драмтеатр покажет спектакль для слабослышащих

В Воронежском академическом театре драмы представят спектакль для слабослышащих «Метель»

Фото: Воронежский театр драмы им. Кольцова

В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова впервые представят спектакль «Метель», доступный для слабослышащих и глухих зрителей. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты в Воронеже».

Отмечается, что глухие и слабослышащие смогут посмотреть постановку при помощи сервиса «Театр+», предоставляющего адаптированные субтитры. Приложение разрабатывалось театром неслышащих актеров «Недослов». По итогам показа «Метели» и отзывов пользователей приложение будет доработано.

Ранее в декабре сообщалось, что в Екатеринбурге площадкой проведения спектакля станет пятиэтажный отель «Центральный». Гостиницу в центре Екатеринбурга захотели превратить в театр на один день.

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Евгений Шульгин
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