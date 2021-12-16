Назван самый опасный для планеты супергерой

Образ жизни Бэтмена оказался самым опасными для планеты из персонажей популярных супергеройских франшиз. К такому выводу пришли аналитики британской энергетической компании OVO Energy, пишет портал Screenrant.

Специалисты изучили историю 36 героев и злодеев из вселенных Marvel и DC. Особое внимание уделили шести факторам — транспорт, работа, условия жизни, одежда, оружие и потенциальный ущерб экологии. Лидером по вреду для окружающей среды аналитики назвали Бэтмена. Супергерой часто передвигается перемещается на бэтмобиле, самолете или лодке, а у его альтер-эго Брюса Уэйна большая коллекция дорогих автомобилей. За Бэтменом в списке самых опасных для планеты персонажей следует враг Супермена Лекс Лютор — его углеродный след связан с работой в глобальной корпорации и использованием разрушительного оружия.

Среди ведущих наиболее экологически осознанный образ жизни оказались Локи, Аквамен, Сорвиголова и Флэш. «Единственное, что Локи не разрушает, — это окружающую среду. Поскольку он технически не живет на Земле, его действия редко влияют на климат нашей планеты», — отметили в OVO Energy. Аквамен не ездит на автомобиле и оберегает океан, а Сорвиголова не пользуется дополнительным оружием, скромно живет и редко путешествует. Флэш предпочитает передвигаться по городу бегом и придерживается концепции разумного потребления — не тратится на новые версии костюма.

Ранее эксперты из Credit Suisse выяснили, как человечеству придется поменять образ жизни ради экологии. Для борьбы с глобальным потеплением людям нужно отказаться от видеоигр, частого мытья, употребления пива и мяса. Специалисты также не рекомендуют летать на самолетах, ездить на машинах с двигателями внутреннего сгорания и покупать много одежды.