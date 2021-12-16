Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на критику со стороны историка и публициста Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсмен заявил, что Понасенков пытается казаться максимально позитивным, но, по факту, является обиженным человеком. «Человек не умеет посмеяться над собой — это о многом говорит. Что с него взять? Пусть тявкает дальше. А при встрече на каком-нибудь мероприятии будет улыбаться и трясущуюся ручку протягивать», — ответил боец высмеявшему его историку.

Ранее 16 декабря Понасенков заявил, что у Емельяненко нет мозгов, а также посчитал, что тот не умеет ни разговаривать, ни читать и ни писать. Историк также отметил, что не знаком с Емельяненко, а тот уже начал угрожать ему.

40-летний Емельяненко выиграл 28 боев и потерпел девять поражений в поединках по правилам ММА, еще один бой с его участием завершился ничьей. В своем последнем поединке на турнире AMC Fight Nights он уступил бразильцу Марсио Сантосу путем сдачи.