Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика

Законопроект о введении в России паспорта болельщика (Fan ID), необходимого для посещения спортивных соревнований, принят Госдумой во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект закрепляет за правительством страны определение мероприятий в сфере спорта, которые можно будет посещать только при условии обязательной идентификации зрителей. Инициатива объясняется соображениями безопасности. Отмечается, что во втором чтении было внесено пять правок.

16 ноября законопроект был принят в первом чтении. Тогда председатель Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ко второму чтению профильные ведомства и спортивные лиги внесут поправки в законопроект.

Fan ID был впервые опробован на чемпионате мира-2018 в России. Для прохода на футбольные матчи и в фан-зоны каждый болельщик должен был иметь персонифицированную карту зрителя. Ее обладателям предоставлялись льготы, среди которых бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам, получившим Fan ID, разрешалось въезжать в Россию без визы.