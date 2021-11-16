Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика

Законопроект об обязательном введении Fan ID в России принят Госдумой в первом чтении

Законопроект о введении в России паспорта болельщика (Fan ID), необходимого для посещения спортивных соревнований, принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект закрепляет за правительством страны определение мероприятий в сфере спорта, которые можно будет посещать только при условии обязательной идентификации зрителей. Инициатива объясняется соображениями безопасности.

8 ноября председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ко второму чтению профильные ведомства и спортивные лиги внесут поправки в законопроект. Он также подчеркивал, что будут учтены пожелания болельщиков и профессиональных клубов.

Fan ID был впервые опробован на чемпионате мира-2018 в России. Для прохода на футбольные матчи и в фан-зоны каждый болельщик должен был иметь персонифицированную карту зрителя. Ее обладателям предоставлялись льготы, среди которых бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам, получившим Fan ID, разрешалось въезжать в Россию без визы.