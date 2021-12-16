Нурмагомедов предложил Порье перейти к нему в промоушен

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сделал предложил Дастину Порье связаться с ним, если американец покинет Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает ESPN MMA.

33-летний Нурмагомедов заявил, что готов предложить Порье перейти в его промоушен Eagle FC. «Если UFC избавится от Дастина, Хабиб и Eagle FC всегда здесь», — утверждает он.

Ранее стало известно, что ростер Eagle FC пополнили бойцы, известные по выступлениям в UFC. Это Ренан Барао и Рашад Эванс. Также к организации присоединился Кевин Ли.

В январе Eagle FC проведет первый турнир на территории США. В главном поединке сойдутся российский тяжеловес Сергей Харитонов и голландец Тайрон Спонг.

После окончания карьеры Нурмагомедов купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship.