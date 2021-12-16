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Кокорин вышел в старте «Фиорентины» и стал объектом издевок итальянцев

Итальянские болельщики раскритиковали игру Александра Кокорина в матче Кубка страны

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Пользователи сети раскритиковали нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина за его выступление в матче 1/16 финала Кубка Италии против «Беневенто». Комментарии болельщиков доступны в Twitter команды.

Кокорин впервые вышел в стартовом составе «Фиорентины» и провел на поле 76 минут, побив личный рекорд. Футболист отметился одним ударом в створ. Игра форварда стала объектом недовольства итальянских фанатов. «Кокорин, ты смешон. На тебя стыдно смотреть. Надеюсь, больше не увижу тебя никогда», «Как мы умудрились потратить деньги на Кокорина?», «Испытываю за Кокорина неловкость», — писали издевки они.

Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:1. Команда вышла в 1/8 финала Кубка страны, где 12 января сыграет с «Наполи».

6 декабря сообщалось, что «Фиорентина» досрочно разорвет с Кокориным контракт, действующий до 2024 года, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду. Руководство уже ищет подходящие команды для Кокорина, чтобы в январе избавиться от игрока.

Александр Кокорин известен по выступлениям за российские клубы «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он защищал цвета сборной России.

Анастасия Борисова
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