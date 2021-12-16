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Пойманный на кокаине Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов, отстраненный за кокаин, пропустит Олимпиаду-2022

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов пропустит Олимпийские игры 2022 года в Пекине. РИА Новости это подтвердил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Он заявил, что не сможет поменять хоккейные правила ради одного человека. «Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится», — подчеркнул глава IIHF.

В 2019 году Кузнецов был пойман на употреблении запрещенных веществ и отстранен IIHF от выступлений на международных соревнованиях на четыре года. В допинг-пробе спортсмена, взятой в мае 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Хоккеист принял дисквалификацию и был лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. При этом он имеет право выступать в НХЛ, так как американская лига не подчиняется международным правилам.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Анастасия Борисова
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