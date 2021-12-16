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Омикрон-штамм коронавируса начал поражать переносчиков чумы

Ученые доказали, что омикрон-штамм коронавируса способен проникать в организм грызунов

Фото: Pixabay

Ученые доказали, что новый омикрон-штамм коронавируса начал поражать грызунов, которые также являются переносчиками чумы. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Новая разновидность способна проникать в организм крыс и мышей и связываться с рецепторами ACE2 на клеточной мембране при помощи белков-шипов, таким образом обеспечивая себе доступ в клетку.

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«В отличие от других органических соединений, "Омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — полагают исследователи. Коронавирусы — это зоонозное семейство патогенов, то есть они заражают как людей, так и животных.

Грызуны также являются переносчиками чумы. По мнению ученых, чумная палочка попала в Европу и на Ближний Восток в античности, когда климатические изменения заставили мигрировать на запад грызунов из степей Монголии и Китая.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.

Марина Совина
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