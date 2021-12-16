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В России усовершенствуют комплекс «Ответ»

Дальность действия ракеты противолодочного комплекса «Ответ» увеличат

Кадр: Министерство обороны Российской Федерации

Противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) «Ответ» усовершенствуют. В России работают над увеличением дальности крылатой ракеты 91Р1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Работы над усовершенствованием комплекса и его ракеты 91Р1 не прекращались. Сейчас решается задача по увеличению дальнобойности. Анализ возможности увеличения дальности стрельбы изделия показал, что ее можно как минимум удвоить. Соответствующие технические решения уже имеются», — отметил источник.

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Собеседник агентства подчеркнул, что дальность действия модернизированного боеприпаса может составить несколько десятков километров.

15 декабря фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты комплекса «Ответ». В Минобороны России отметили, что боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что комплекс «Ответ» — это шаг вперед для российской оборонной промышленности. Он подчеркнул, что ракета комплекса несет самонаводящуюся торпеду.

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Даниил Иринин
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