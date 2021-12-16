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Спорт

Уволенный тренер «Спартака» сделал заявление

Тренер Витория о разрыве контракта со «Спартаком»: это была самая сложная работа в карьере

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Португальский тренер Руй Витория сделал в Instagram заявление после разрыва контракта с московским «Спартаком».

«Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики заслуживают преданности, которую я обещал с самого начала», — написал специалист. Он поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку и пожелал им только положительных эмоций.

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года. Он также известен по работе с португальской «Бенфикой», «Пасуш де Феррейрой» и другими клубами.

Под руководством португальца красно-белые завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». После 18 матчей чемпионата России команда занимает девятое место, набрав 23 очка.

Анастасия Борисова
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