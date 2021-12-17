Стало известно о причинах смерти десяти человек на концерте Трэвиса Скотта

Стало известно о причинах смерти девяти человек на выступлении рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld. Об этом сообщает издание The Sun.

Патологоанатомы заявили, что девять из десяти пострадавших на концерте умерли от асфиксии, которая наступила из-за того, что они попали в давку. Десятый погибший на мероприятии скончался от интоксикации алкоголем, кокаином и метамфетамином. Всем им было от 9 до 27 лет.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось, что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

9 декабря Трэвис Скотт дал первое интервью после трагедии на Astroworld. Хип-хоп-артист отметил, что во время концертов бывают разные инциденты, люди падают в обморок, и он всегда останавливает мероприятие, если что-то подобное случается. Рэпер утверждает, что узнал о жертвах лишь за несколько минут до пресс-конференции, которая была организована после фестиваля.