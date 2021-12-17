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В Совфеде назвали «супер красную линию» для России

Сенатор Джабаров: присоединение Украины к НАТО является супер красной линией для России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Присоединение Украины к НАТО является «супер красной линией» для России, так как Киев автоматически станет противником Москвы. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

«Самое главное, как мне кажется, — России удалось в этот проект внести свои "красные линии", которые она обозначала. Во-первых, это, конечно, исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу. Для нас это супер "красная линия"», — заявил сенатор, отметив, что проект еще будет обсуждаться обеими сторонами.

Среди прочего Джабаров отметил другие важные моменты в договоре. В частности, по ракетам средней и меньшей дальности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России и НАТО нужно перезагрузить дипломатические отношения, отречься от прошлого и начать писать новую историю.

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Никита Абрамов
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