Новый главный тренер «Спартака» высказался о назначении

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли пообещал болельщикам полностью отдаваться новой работе. Высказывание итальянца о назначении приводит официальный сайт красно-белых.

Специалист заметил, что команде предстоит работа над менталитетом и психологией. «Не должно быть такого, что при хороших результатах в Европе команда занимает в таблице чемпионата страны столь низкое место», — добавил Ваноли.

Тренер также рассказал, что верит в молодых футболистов. «Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать», — подчеркнул итальянец.

О подписании контракта с Ваноли стало известно ранее в пятницу, 17 декабря. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2022/2023 с возможностью продления еще на год. На этом посту он сменил португальца Руя Виторию.