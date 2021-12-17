Татьяна Тарасова обратилась к поклонникам после госпитализации

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила поклонников за поддержку. Ее обращение доступно в Instagram.

74-летняя Тарасова обратилась к поклонникам. Она отметила, что читает теплые пожелания и благодарит всех за поддержку и любовь. Тренер госпитализирована: она находится под наблюдением врачей уже неделю.

О госпитализации Тарасовой стало известно ранее 17 декабря. Отмечается, что ей стало плохо во время съемок шоу «Ледниковый период». Сама Тарасова уже прокомментировала свое состояние.

14 декабря Тарасова пропустила съемки финального эпизода Ледникового периода». О плохом самочувствии эксперта заявил ведущий проекта Алексей Ягудин. Он также является учеником Тарасовой.

Тарасова становилась заслуженным тренером СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.