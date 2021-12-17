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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций

Первый матч в Лиге наций сборная России проведет с Албанией 2 июня

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стали известны даты матчей сборной России в Лиге Наций УЕФА. Расписание опубликовано в аккаунте команды в Instagram.

Турнир начнется для сборной 2 июня 2022 года с матча против Албании. 6 июня команда встретится с Израилем, 10 июня — с Исландией. Летняя серия игр завершится 13 июня ответным матчем против Албании. После перерыва футболисты сыграют 24 сентября с Исландией и 27 сентября с Израилем.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал результаты жеребьевки интересными. По мнению наставника команды, российским футболистам предстоят поединки с разными по стилю соперниками. «Наша группа очень ровная», — добавил он.

Сборная России узнала соперников в Лиге наций 16 декабря.

Дарья Коршунова
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