Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций

Стали известны даты матчей сборной России в Лиге Наций УЕФА. Расписание опубликовано в аккаунте команды в Instagram.

Турнир начнется для сборной 2 июня 2022 года с матча против Албании. 6 июня команда встретится с Израилем, 10 июня — с Исландией. Летняя серия игр завершится 13 июня ответным матчем против Албании. После перерыва футболисты сыграют 24 сентября с Исландией и 27 сентября с Израилем.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал результаты жеребьевки интересными. По мнению наставника команды, российским футболистам предстоят поединки с разными по стилю соперниками. «Наша группа очень ровная», — добавил он.

Сборная России узнала соперников в Лиге наций 16 декабря.