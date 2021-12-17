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Эрнст высказался о будущем шоу «Голос» без Градского

Директор Первого канала Эрнст: мы не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского
Константин Эрнст

Константин Эрнст. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался о будущем музыкального шоу «Голос» без одного из наставников программы, скончавшегося от инфаркта мозга композитора и певца Александра Градского. В разговоре с РИА Новости Эрнст заявил, что канал не будет заменять Градского новым наставником.

«Вместо Градского никто», — сказал глава Первого канала изданию. По словам Эрнста, телезрители решат самостоятельно, кто из подопечных композитора перейдет в следующие этапы конкурса.

Гендиректор Первого канала также высказался о сообщениях в СМИ, что вместо Градского в жюри шоу может появиться певица Лариса Долина. Он назвал эту информацию ложью. «Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского», — заявил Эрнст.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Первом канале обсуждают три возможных варианта будущего шоу «Голос» после смерти Градского. Согласно одному из вариантов, место музыканта мог занять его старший сын Даниил. Также предполагалось, что шоу может использовать голограмму Градского или оставить его кресло пустым, а подопечных композитора распределить между другими наставниками.

О том, что заменить Градского могла бы Долина, сообщал продюсер Иосиф Пригожин. При этом он утверждал, что до конца текущего сезона «Голоса» не следует отдавать место композитора другому музыканту.

О смерти Градского стало известно 28 ноября. Народный артист России скончался от инфаркта головного мозга. Перед этим, в сентябре, Градский переболел коронавирусом. Предполагалось, что у композитора ухудшилось здоровье из-за перенесенной инфекции.

Маргарита Щигарева
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