Андрей Шевченко установил антирекорд на новом месте работы

Украинский тренер «Дженоа» Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Об этом сообщает Sport.ua.

В пятницу, 17 декабря, генуэзцы на выезде проиграли «Лацио» (1:3) в 18-м туре чемпионата страны, а Шевченко довел серию без побед на новом месте работы до шести дебютных встреч в серии А подряд. Это худший результат для тренеров за всю историю «Дженоа».

Шевченко у руля итальянской команды проиграл пять матчей в чемпионате страны, еще одна игра завершилась вничью. Он смог выиграть с «Дженоа» только одну встречу в Кубке Италии.

Украинец был назначен главным тренером «Дженоа» 7 ноября. Контракт 45-летнего специалиста с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.