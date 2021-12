Названа снижающая качество сна привычка

Ряд привычек и правил помогут сделать сон более качественным и сохранить здоровье на многие годы, пишет Eat This, Not That!.

По словам сомнолога Дейдры МакСвини (Deirdre McSwiney), как бы поздно не лег в кровать человек, просыпаться он должен всегда в одно и то же время. Она посоветовала отказаться от повторов будильника, не откладывать подъем на каждые 5-10 минут, так как это сказывается на качестве сна.

«Одним из наиболее важных факторов является стадия сна до пробуждения», — называется опасность этой привычки в исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine Reviews. Если сигнал прозвучит через несколько минут после того, как человек заснул, он может разбудить его в середине цикла быстрого сна и значительно снизить качество отдыха.

Сразу после пробуждения специалист посоветовала посмотреть на окно, мозг быстрее настроится на бодрствование. Врач из клиники Кливленда Рина Мехра (Reena Mehra) напомнила, что ежедневно надо спать не менее восьми часов.

Те, кто спят, свернувшись клубком, должны потянуться или сделать упражнения на растяжку, отметили эксперты. Они также посоветовали не пользоваться телефоном сразу после пробуждения и не оставаться в постели долго. «Как только вы просыпаетесь, вам следует встать с постели. Если лежите, ваш мозг связывает бодрствование с нахождением в постели», — считает профессор Мэтью Уокер (Matthew Walker) из Калифорнийского университета в Беркли.

Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что частично компенсировать нехватку ночного отдыха, улучшить когнитивные функции и работоспособность помогут 30 минут дневного сна.