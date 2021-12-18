Четырехкратный олимпийский чемпион описал IBU словами «там одни русофобы»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал официальное аннулирование результатов биатлонистки Ольги Зайцевой Международным союзом биатлонистов (IBU). Его слова приводит Sport24.

«Дайте человеку спокойно жить. Я понимаю, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), все остальное. А IBU зачем все это поднимают? А я знаю зачем — там сегодня собрались одни русофобы», — заявил Тихонов. Он подчеркнул, что ждет следующего конгресса, чтобы приехать на него и решить сложившуюся проблему.

Аннулирование результатов Зайцевой после Олимпийских игр-2014 в Сочи повлияло на итоговое распределение мест в общем зачете Кубка мира сезона-2013/2014. Занимавшая первое место финская биатлонистка Кайса Макарайнен опустилась на одну строчку вниз и уступила норвежке Таре Бергер. IBU пообещал принять справедливое решение по вопросу перераспределения наград и призовых денег.

13 октября IBU аннулировал результаты биатлонистки Зайцевой в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) официально перераспределил награды и лишил Зайцеву серебряной медали. Согласно обновленным протоколам, второе место досталось команде Норвегии.

Летом 2020-го немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении в допинг-пробе россиянки от октября 2014-го мужской ДНК. Как утверждается, в рамках судебно-медицинской экспертизы было установлено, что это ДНК супруга Зайцевой.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Именно тогда у спортсменок отобрали серебро, завоеванное на Играх-2014 в эстафете.