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Четырехкратный олимпийский чемпион описал IBU словами «там одни русофобы»

Чемпион ОИ Тихонов о Международном союзе биатлонистов: там сегодня собрались одни русофобы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал официальное аннулирование результатов биатлонистки Ольги Зайцевой Международным союзом биатлонистов (IBU). Его слова приводит Sport24.

«Дайте человеку спокойно жить. Я понимаю, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), все остальное. А IBU зачем все это поднимают? А я знаю зачем — там сегодня собрались одни русофобы», — заявил Тихонов. Он подчеркнул, что ждет следующего конгресса, чтобы приехать на него и решить сложившуюся проблему.

Аннулирование результатов Зайцевой после Олимпийских игр-2014 в Сочи повлияло на итоговое распределение мест в общем зачете Кубка мира сезона-2013/2014. Занимавшая первое место финская биатлонистка Кайса Макарайнен опустилась на одну строчку вниз и уступила норвежке Таре Бергер. IBU пообещал принять справедливое решение по вопросу перераспределения наград и призовых денег.

13 октября IBU аннулировал результаты биатлонистки Зайцевой в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) официально перераспределил награды и лишил Зайцеву серебряной медали. Согласно обновленным протоколам, второе место досталось команде Норвегии.

Летом 2020-го немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении в допинг-пробе россиянки от октября 2014-го мужской ДНК. Как утверждается, в рамках судебно-медицинской экспертизы было установлено, что это ДНК супруга Зайцевой.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Именно тогда у спортсменок отобрали серебро, завоеванное на Играх-2014 в эстафете.

Дарья Коршунова
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