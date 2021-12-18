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Спорт

В форме российских олимпийцев нашли плагиат

Художник по костюмам Большакова нашла плагиат в форме российских олимпийцев от Zasport

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художник по костюмам Наталья Большакова нашла плагиат в форме для российских участников Олимпийских игр в Пекине, созданной российским брендом спортивной одежды Zasport. Об этом она написала в Facebook.

Костюмер продемонстрировала фотографии российской формы и экипировки сборной США прошлых лет, которые выглядят похоже. «Даже не буду комментировать», — подписала запись она.

Форма сборной России была представлена 10 декабря. На экипировке изображены пиктограммы под каждый вид спорта, стилизованные под китайские иероглифы.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет отечественным атлетам на выступления под флагом России на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года. Из-за этого на новой экипировке имеется лишь логотип ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Анастасия Борисова
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