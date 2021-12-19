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Уточнены данные о пострадавших при инциденте на шахте в Кузбассе

«Интерфакс»: в шахте имени Рубана в Кузбассе работали 140 горняков, пострадавших нет

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Согласно уточненным данным, угрозы жизням горняков, находящихся в штольне шахты Кемеровской области, нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

По информации ведомства, в момент инцидента на месте работали всего 140 горняков, никто из них не пострадал. Предполагается, что сейчас там горит заброшенная штольня. В ЕДДС добавили, что всех горняков выводят на поверхность из соседних штолен.

О возгорании в шахте имени Рубана в Кузбассе стало известно ранее в воскресенье, 19 декабря. В тот момент сообщали, что в шахте находятся 128 рабочих.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Варвара Кошечкина
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