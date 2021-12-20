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Звезду OnlyFans отказались пускать в казино из-за чересчур откровенного наряда

Охрана остановила модель Микаелу Тесту у входа в казино из-за оголяющего живот наряда

Кадр: Mikaela Testa / TikTok

Австралийская модель и блогерша рассказала, как ее отказались пускать в казино из-за чересчур откровенного наряда. На ролик девушки в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

21-летняя звезда OnlyFans Микаела Теста (Mikaela Testa) регулярно делится историями из своей жизни в формате видео. Так, в одном из них героиня материала запечатлела свой образ, в котором собиралась посетить казино в компании возлюбленного и друзей. Она была одета в фиолетовый шелковый костюм, состоящий из кроп-топа с декольте и юбки длины миди на низкой посадке.

«Мы пошли в казино, чтобы поиграть в рулетку, и меня остановила у входа охрана, сказав, что я выгляжу неподобающим образом. Так, мне пришлось подвязать свою юбку резинкой для волос, чтобы она не оголяла живот», — пояснила Теста. Публикация стала вирусной и набрала 2,9 миллиона просмотров и 664 тысячи лайков.

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Подписчики принялись обсуждать рассказ блогерши в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе в этом платье! Не знаю, почему охрана сочла этот наряд неприличным», «У тебя легендарные наряды», «Я не вижу в твоем образе ничего откровенного», — высказывались они.

В июне женщин выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающих грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.

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Айсель Эюбова
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