Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Диетолог назвала полезные для здоровья кишечника продукты

Диетолог Лора Али: употребление бобов и ягод благотворно сказывается на здоровье кишечника

Фото: Unsplash

Употребление бобов и ягод оказывает благотворное влияние на здоровье кишечника, рассказала порталу Eat this! Not That! кулинарный диетолог Лора М. Али (Laura M. Ali) из Питтсбурга.

Она пояснила, что бобовые и фасоль являются отличными источниками клетчатки, которая помогает пищеварению. Также они действуют как пребиотики и обеспечивают пищу для пробиотиков в кишечнике. Вместе с этим эксперт рекомендовала включить в свой рацион больше ягод, которые богаты антиоксидантами и витамином С. Последний, в свою очередь, помогает питать полезные бактерии и способствует уменьшению воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Доктор медицинских наук Мари Рагглс (Marie Ruggles) употреблять ферментированные продукты, такие как цельномолочный йогурт, кимчи или квашеная капуста. Согласно недавнему исследованию, употребление таких продуктов увеличивает разнообразие микробиома, снижает воспаление и улучшает иммунный ответ.

В свою очередь, употребление большого количества алкоголя и обработанных продуктов негативно влияет на здоровье кишечника, отметили эксперты.

Ранее диетолог Светлана Фус посоветовала есть инжир при запорах для восстановления работы кишечника.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»
Россияне вспомнили новогоднюю телепрограмму времен СССР
Найден препарат против тяжелой формы COVID-19
Синоптик рассказал россиянам о погоде после Нового года
Политолог объяснил перемещение войск России у границ с Украиной реальной угрозой
Космические туристы приземлились в Казахстане
Девушка узнала об одном разговоре подруги и отменила приглашение на свадьбу
Украине предрекли потерю поддержки НАТО из-за провокаций России
В России вырос средний размер кредита на авто
Россиянин побывал в Армении и назвал отдых в стране альтернативой Турции
Вор в законе рассказал о проживании у «золотой судьи» Хахалевой
Диетолог назвала полезные для здоровья кишечника продукты
Финансист дала советы по заработку на бирже в следующем году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter