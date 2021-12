Диетолог назвала полезные для здоровья кишечника продукты

Употребление бобов и ягод оказывает благотворное влияние на здоровье кишечника, рассказала порталу Eat this! Not That! кулинарный диетолог Лора М. Али (Laura M. Ali) из Питтсбурга.

Она пояснила, что бобовые и фасоль являются отличными источниками клетчатки, которая помогает пищеварению. Также они действуют как пребиотики и обеспечивают пищу для пробиотиков в кишечнике. Вместе с этим эксперт рекомендовала включить в свой рацион больше ягод, которые богаты антиоксидантами и витамином С. Последний, в свою очередь, помогает питать полезные бактерии и способствует уменьшению воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Доктор медицинских наук Мари Рагглс (Marie Ruggles) употреблять ферментированные продукты, такие как цельномолочный йогурт, кимчи или квашеная капуста. Согласно недавнему исследованию, употребление таких продуктов увеличивает разнообразие микробиома, снижает воспаление и улучшает иммунный ответ.

В свою очередь, употребление большого количества алкоголя и обработанных продуктов негативно влияет на здоровье кишечника, отметили эксперты.

