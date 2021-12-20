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Спорт

Фигуристка Медведева показала фотографии в нижнем белье

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото в нижнем белье

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram показала фотографии из новой фотосессии.

22-летняя спортсменка попозировала в нижнем белье и накинутой сверху рубашке. Фотографии выполнены в черно-белых цветах. В комментариях подписчики оценили публикацию фигуристки. «Началось… Девочка созрела», «Женя провоцирует», «Горячо», — писали они. Снимки собрали более 150 тысяч лайков.

1 декабря Медведева рассказала, что фактически завершила спортивную карьеру из-за травм. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

Анастасия Борисова
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