Спрогнозирована судьба переговоров США и России по гарантиям безопасности

В договоре по гарантиям безопасности в Европе, который Россия предложила США и НАТО, содержатся рациональные идеи, которые устраивают национальные интересы обеих стран, однако есть вероятность, что Вашингтон откажется от переговоров по его заключению, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Вероятность того, что США согласятся на заключение договора в нынешнем виде, крайне невысока, отметил Дудаков, так как этого не сможет себе позволить американский истеблишмент. «Это будет выглядеть плохо, оппоненты [президента США Джо] Байдена в лице республиканцев обвинят его в том, что он выступает как [британский министр иностранных дел с 1924 по 1929 год Джозеф Остин] Чемберлен, и сдает все позиции США в Европе, особенно Восточной Европе, поэтому, даже если у Байдена имеется желание согласиться с такого рода документом, он просто не может себе этого позволить», — объяснил он.

Шансы, что договор будет утвержден в каком-либо ином виде, политолог оценил в соотношении 50 на 50. «Нужно рассматривать данный договор, как пробу пера. Это просто изложение того, что Москва хотела бы. Сейчас МИД ожидает от США ответного шага: что Америка объявит, что готова нам предложить. Таким образом, начнется какой-то переговорный процесс. Если он начнется, то, конечно, какие-то пункты договора удастся принять, какие-то нет», — рассказал Дудаков.

Также, по мнению политолога, существует вероятность, что в случае если американский истеблишмент сочтет, что это может отразиться на имидже Байдена, США откажутся идти на сближение с Россией, заключая такие договоренности. «Особенно после того как три месяца нагнеталась обстановка в Америке в отношении России и якобы готовящегося российского вторжения на Украину, очевидно, есть вероятность, что решат перестраховаться», — заключил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что РФ еще не получила от США ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. МИД РФ опубликовал проект соглашений с США и НАТО 17 декабря. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

