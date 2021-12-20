Российский пловец рассказал о потерянных в воде на соревнованиях плавках

Двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Климент Колесников рассказал о забавной ситуации, произошедшей с ним на детских соревнованиях. Его слова приводит RT.

«Слетали ли когда-нибудь очки во время заплыва? Нет. Вот плавки однажды слетели, когда маленьким плыл в ЦСКА стометровку комплексом», — поделился спортсмен. Колесников признался, что это было страшно и он дико испугался, но сумел поймать и снова натянуть плавки.

20 декабря Колесников вместе с Андреем Минаковым, Владимиром Морозовым и Кириллом Стрельниковым стали победителями в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Первое место россияне разделили со сборной США.

19 декабря пловец завоевал два личных золота. Россиянин показал лучшее время на дистанции 100 метров комплексным плаванием и на дистанции 50 метров на спине. 16 декабря Колесников, Минаков, а также Владислав Гринев и Александр Щеголев завоевали золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.