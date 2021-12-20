Ведущая Первого канала оценила шансы Лепса жениться после 20-летнего брака

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала развод певца Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой после почти 20 лет брака. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» телесваха оценила шансы артиста снова жениться.

«Единственное, что могу сказать, легко женить мужчину, который только развелся. Этот адаптационный период длится полтора года», — заявила Сябитова. По ее словам, если за это время Лепс не женится или в жизни музыканта не появится женщина, с которой у него будут серьезные отношения, то он привыкнет к свободной жизни и останется холостяком навсегда. Телесваха уточнила, что у тех, кто хочет построить отношения с артистом, есть только полтора года.

Сябитова назвала Лепса завидным женихом, который всегда будет пользоваться спросом у женщин, потому что он, по словам ведущей, имеет материальный достаток, обладает движимым и недвижимым имуществом, а также добился успеха. «Успешность (заключения брака — прим. «Ленты.ру») будет зависеть от желания самого Лепса построить другие отношения, либо от желания женщины», — подытожила она.

20 декабря сообщалось, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Шаплыковой и развел ее с Лепсом. Уточнялось, что на заседании присутствовал только представитель балерины. От артиста в суд поступило согласие на расторжение брака.

О том, что Лепс разводится после 20 лет брака, стало известно 10 декабря. Инициатором развода выступила Шаплыкова.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван. До Шаплыковой артист был женат на Светлане Дубинской.