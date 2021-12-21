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Кокорин расстался с женой

Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин и Дарья Валитова расстались

Фото: @kokorin9

Жена нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова в Instagram заявила о расставании с мужем.

Валитова обратила внимание на то, что они никогда не были официально женаты, поэтому разводом это назвать сложно. «В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — подчеркнула она.

В июле Валитова заявила, что переживает сложное время, однако пока не готова рассказать, что именно произошло. Она назвала предательство близкого человека самым сложным, что может случиться в жизни.

Кокорин и Валитова не состояли в официальном браке. Пара воспитывает сына Майкла.

27 января Кокорин подписал контракт с итальянской командой. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. В данный момент «Фиорентина» рассчитывает разорвать с Кокориным контракт, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду.

Анастасия Борисова
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