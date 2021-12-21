Стремление ограничить цены на машины в России объяснили

В Минпромторге объяснили стремление ограничить цены на машины. Как сообщает РИА Новости, российские власти считают, что закреплять ограничения нормативно нецелесообразно.

В разговоре с агентством представитель министерства сказал, что это правильно для участников рынка — искать приемлемые варианты и договариваться о параметрах. По его словам, это позволит балансировать рынок и «давать возможность для развития и роста на перспективу, а не только в моменте, когда получаются сверхприбыли».

Ранее стало известно, что Минпромторг захотел ограничить 10 процентами максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин. При этом в ведомстве подчеркивали, что даже при этом цена останется выгодной для дилеров.

Дело в том, что норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6 процентов, а размер средней наценки на новые машины у официального дилера варьируется от 7 до 10 процентов. Представитель министерства говорил, что предложение «позволит официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу». Необходимость ограничить наценку объяснили тем, что сейчас дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями на фоне огромного спроса и нехватки машин.